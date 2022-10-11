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Оппозиция Грузии внесла законопроект о введении виз для россиян

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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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Депутаты оппозиционной партии «Лело» инициировали законопроект, предполагающий введение визового режима для граждан России. Авторы документа объяснили такую инициативу «усилением угроз», в том числе, из-за недавнего наплыва россиян, сообщает портал «Новости — Грузия».

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Как говорится в пояснительной записке, действующее законодательство позволяет гражданам РФ въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение 1 года. «Такой либеральный подход и недавнее увеличение потока посетителей логично связаны с усилением угроз. Поэтому важно ужесточить правила», — считают авторы законопроекта. Ими стали депутаты оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили, Давид Усупашвили, Шалва Шавгулидзе и Саломе Самадашвили.

Тем не мене, поправки предусматривают исключительные случаи для людей, имеющих «особые связи с Грузией». А лица, не имевшие гражданства Грузии, по-прежнему будут иметь возможность въезда в случае, если они являются членами семьи гражданина Грузии.

Депутаты также предлагают обязать граждан РФ перед въездом в Грузию подписывать документ, согласно которому они признают территориальную целостность Грузии, и что Абхазия и Цхинвальский регион «являются территорией Грузии, оккупированной Российской Федерацией».

«Это положение станет важным фильтром для предотвращения въезда в Грузию лиц, для которых проблематично признать свою страну государством-агрессором, осуществляющим военную оккупацию, и проявить уважение к территориальной целостности Грузии», - говорится в пояснительной записке.

Еще одним нововведением, которое предлагается закрепить на законодательном уровне, может стать запрет на въезд в Грузию тем, у кого на вещах или транспортных средствах обнаружат «немирную символику» в виде изображения латинских букв Z и V.

Ранее в центре Тбилиси прошел митинг, участники которого требовали, чтобы граждане России покинули Грузию. В стране значительно возросла русофобия в связи с резким увеличением числа граждан РФ. Видео акции распространилось в Сети 29 сентября.

27 сентября стало известно, что на границе с Грузией подлежащим мобилизации гражданам России вручают повестки. В этот же день сообщалось, что в ближайшее время в Северной Осетии на границе с Грузией на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт военкомата.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Российский лидер указал на необходимость данной меры для защиты родины, суверенитета России, территориальной целостности и обеспечения безопасности россиян.

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