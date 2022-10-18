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Bloomberg узнало о временном отказе ЕС вводить потолок цен на российский газ

Bloomberg: ЕС пока не будет вводить поток цен на газ на фоне разногласий между странами
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Фото: TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
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Евросоюз (ЕС) пока не будет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий между странами союза и проблем с поставками топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным издания, 18 октября ЕС намерена предложить меры, направленные на решение энергетического кризиса. Однако страны объединения решили «воздержаться» от введения «немедленного ограничения цен на газ».

Верным курсом: большинство стран ЕАЭС согласились оплачивать газ в рублях
Механизмы таких расчетов будут расширяться

Как отмечается в статье, на карту поставлено будущее экономики ЕС в размере $17 трлн, которую энергетический кризис может привести к рецессии, поскольку компании и граждане недовольны высокими счетами за электричество и газ.

Газета The Financial Times со свей стороны сообщала, что в связи с энергетическим кризисом Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ.

По данным издания, планируется установить максимальную стоимость всего импортируемого газа, в рамках которой страны Европы смогут совершать операции. По мнению авторов инициативы, идея позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ.

Из-за того что европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер преодоления энергетического кризиса, разработка плана вызвала ряд серьезных трудностей, говорится в статье.

В частности, как утверждают некоторые официальные лица ЕС, «среди участников проекта нет единого мнения по поводу предельной цены» и они считают, что «ограничения в различной степени затронут заинтересованные стороны». Согласовать данные меры планируется на заседании Евросовета 20–21 октября в Брюсселе.

Ранее, 14 октября, вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на то, что Евросоюз не будет вводить лимит цен на закупаемый газ, отметив, что это может вызвать противоположный эффект.

О том, что министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России, сообщалось в начале сентября. Как заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

В ответ министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что, если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ, Россия будет поставлять энергоресурсы в дружественные страны.

7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он указал на то, что административным путем в сфере экономики и мировой торговли ничего решить нельзя. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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