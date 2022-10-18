Пентагон рассчитывает передать Украине первые комплексы NASAMS в ближайшие недели

Власти США рассчитывают в течение ближайших недель передать Киеву первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил высокопоставленный военный чиновник Пентагона в понедельник, 17 октября, во время брифинга.

«Мы рассчитываем постараться доставить первые [NASAMS] на Украину в течение следующих нескольких недель», — сказал он.

Чиновник также добавил, что США предоставили Украине различные противовоздушные системы (ПВО), включая более 1,4 тыс. переносных ЗРК Stinger.

О том, что Киев получит американские ПВО, 16 сентября сообщал представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер. До этого, 26 августа, Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК для Украины на сумму $182 млн с концерном Raytheon.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 11 октября подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Ракетные системы NASAMS представляют собой комплекс средней дальности, разработанный в 1990-е годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon. Оружие модернизировали дважды, последний раз — в 2019 году. Обновленный образец рассчитан на применение новых ракет с увеличенной дальностью стрельбы AMRAAM-ER, а также ракет меньшей дальности AIX-9X-2 Sidewinder. Показатель по дальности с новой ракетой AMRAAM-ER+ в теории может достигать 80–100 км.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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