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В Приморье мобилизованные начали осваивать управление танками Т-80БВ и БМП-3

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Фото: Министерство обороны РФ
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Мобилизованные военнослужащие Приморского края начали обучение по управлению современными танками Т-80БВ и боевых машин пехоты БМП-3. Обучение проходит на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили в Минобороны 18 октября.

Обучение с прибывшими резервистами проводят инструкторы и техники соединения морской пехоты флота, имеющие боевой опыт. Занятия организованы на местности, похожей рельефом на районы предполагаемого применения подразделений.

Сомкнут ряды: в Минобороны не просили расширить мобилизацию
В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

В ходе обучения выполняется полный комплекс тренировок по вождению бронированной техники по пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, имитирующими проделанные в минных полях проходы, а также колейные мосты и водные преграды.

«Получили повестки, собрали вещи, прибыли в военкомат. Брат служил в танковых войсках, а у меня другая специальность, мы попросили нас не разлучать, и нам пошли навстречу. Решили, что меня проще переучить на танкиста, чем его на сапера», — поделился мобилизованный Виктор, проходящий боевую подготовку вместе со своим братом Денисом.

Особое внимание при подготовке экипажей уделяется огневым тренировкам с применением всех видов вооружения танков и боевых машин пехоты. Мобилизованные изучают различные способы маскировки и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

В основу обучения заложен боевой опыт современных локальных конфликтов и специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее, 15 октября, Минобороны РФ показало кадры обучения мобилизованных танкистов и мотострелков. Военнослужащие проходили подготовку на танках Т-72Б3 и Т-80У. Бойцы также осваивали преодоление участка пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, стрельбу по мишеням, установленным на разных расстояниях и имитирующим личный состав и бронетехнику врага.

О начале частичной мобилизации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что решение было принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности России. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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