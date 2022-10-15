Минобороны показало подготовку мобилизованных мотострелков и танкистов

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане и добровольцы продолжают проходить поэтапную боевую подготовку на одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО) в тыловых районах проведения спецоперации по защите Донбасса. Минобороны России показало кадры обучения мобилизованных.

Огневая и тактическая подготовка проводится ежедневно по несколько часов. На полигоне мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя. Вспоминают не только как стрелять, но и перемещаться.

Огневую подготовку мобилизованные проходят с применением автоматов АК-74, АК-12, пулеметов РПК, ПКМ, гранатометов РПГ-7В, АГС-17 и РПО-А. Солдаты проходят курс по необходимым предметам военной науки.

«Стрельба с автомата, медицина, метание гранат, занятие огневых позиций. Всё организовано хорошо, преподаватели дают максимум информации», — сказал мобилизованный Николай.

Оператор-наводчик танка отметил, что обучение проводится максимально приближенно к боевым.

«Боец должен понимать свой автомат, знать все его нюансы, возможности и отличия», — добавил инструктор.

После отработки базовых элементов мобилизованные переходят к более сложным, составным упражнениям. Итогом занятий должен стать элемент, где в составе отделения бойцы должны произвести на полигоне «штурм городской постройки». Также солдаты осваивают действие подразделений при совершении марша, ведения наступательных действий и обороны.

Для военнослужащих, проходивших службу в танковых подразделениях, организованы учебные занятия на танках Т-72Б3 и Т-80У. Военнослужащие также проходят курс, в который входят преодоление участка пересеченной местности с искусственными и естественными препятствиями, выполнение стрельб по мишеням, установленным на различных удалениях и имитирующим личный состав и бронетехнику противника.

Ранее, 13 октября, заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров рассказал, что особое внимание в рамках частичной мобилизации уделяется подготовке операторов дронов. Евкуров проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Центрального военного округа и проинспектировал занятия по огневой и инженерной подготовке, тактической медицине и вождению боевых машин.

Как заявил 14 октября президент России Владимир Путин, тысячи призывников встали на защиту Родины, и цели мобилизации скоро будут достигнуты, для набора недостающих бойцов потребуется еще около двух недель. Российский лидер подчеркнул, что перед мобилизованными поставлена задача удержать линию соприкосновения протяженностью 1100 км.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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