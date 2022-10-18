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Двое врачей пострадали при обстреле ВСУ поселка в ЛНР из HIMARS

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Фото: Global Look Press/Digital/US Army
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Двое сотрудников скорой помощи получили ранения в результате обстрела села Новоивановка в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинскими боевиками в ночь на 18 октября. Соответствующее заявление сделал мэр Первомайска Сергей Колягин.

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«По предварительной информации, ранения получили два сотрудника медучреждения, также поврежден спецавтомобиль», — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что медики попали под вторую волну обстрела, когда скорая ехала на вызов.

Представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале сообщило, что боевики выпустили ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в 00:32. По предварительной информации, повреждения получило здание одного из государственных учреждений.

Ранее, 12 октября, заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар рассказал, что российские военные проводят эвакуацию жителей подконтрольных российской армии районов Артемовска, Соледара и еще ряда освобожденных населенных пунктов. Мирных жителей эвакуируют в Первомайск ЛНР, оттуда их в течение нескольких дней переправляют в ДНР, уточнил он.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что территория ЛНР практически полностью очищена, в то время как бои на территории ДНР по-прежнему продолжаются. Линия боевого соприкосновения в данный момент составляет свыше 1 тыс. км, отметил глава государства.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Луганской и Донецкой народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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