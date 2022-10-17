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В МЧС сообщили о двух погибших и 15 пострадавших в результате крушения Су-34

ГУ МЧС: два человека погибли, 15 госпитализированы после падения Су-34 на дом в Ейске
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Фото: REUTERS/Stringer
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Два человека погибли, 15 госпитализированы в результате крушения Су-34 в Ейске. Об этом 17 октября сообщили в ГУ МЧС.

«На настоящий момент 2 человека погибли, 15 госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», количество пострадавших в результате крушения Су-34 увеличилось до 19 человек. Как сообщает источник, пожарные смогли сбить пламя и зайти в девятиэтажное жилое здание, загоревшееся в результате ЧП.

Сейчас спасатели проводят поквартирный обход дома. Кроме того, сообщается, что пожаром охвачены с первого по девятый этаж жилого дома, на который упал самолет. Эвакуированы около 100 человек.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

«Горит с первого по девятый этаж, обрушений пока нет. Из этого подъезда эвакуировали около 100 человек», — уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Вечером в понедельник в Ейске самолет рухнул в районе жилой многоэтажки, расположенной на Коммунистической улице. Момент падения попал на видео. После крушения произошло возгорание топлива самолета, пожар охватил подъезд с первого по девятый этаж. По словам одного из очевидцев, он слышал взрывы. Они продолжались в течение 10–15 минут.

По докладу катапультировавшихся летчиков, крушение самолета в Ейске произошло из-за возгорания одного из двигателей при взлете. Хотя самолет выполнял полет без боекомплекта, на его борту, по данным «Известий», находились снаряды для пушки. Именно их детонация, предположительно, слышна на видео, которые публикуют очевидцы.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на многоквартирный дом в Ейске. Следователями возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения.

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