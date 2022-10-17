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Число пострадавших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 19 человек

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Фото: REUTERS/Stringer
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Число пострадавших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 19 человек. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает источник «Известий».

По его словам, пожарные смогли сбить пламя и зайти в девятиэтажное жилое здание, загоревшееся в результате ЧП. Сейчас спасатели проводят поквартирный обход.

Информацию о 19 пострадавших также подтвердили в оперштабе региона. Среди них — трое детей от 8 до 10 лет. Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Самолет упал вечером в понедельник во дворе на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

В ГУ МЧС по региону сообщали, что горят 1–5-й этажи многоквартирного дома. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. Пожару присвоен 4-й уровень сложности. В ведомстве также заявили, что два человека погибли.

На месте ЧП находится глава Ейска Роман Бублик. Также в Ейск выехали губернатор региона Вениамин Кондратьев, глава МЧС Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.

По данным Министерства обороны, Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа (ЮВО), чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. При взлете один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета. Оба летчика, находившихся на борту, успели катапультироваться.

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