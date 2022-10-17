Россия примет меры противодействия подрывной деятельности Запада

В России для противостояния подрывной работе Запада будут приняты документы стратегического планирования. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов.

«Требуется концентрация усилий на выстраивании всей совокупности системной работы, чему будет способствовать утверждение документов стратегического планирования. К ним, в частности, относятся Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметил Храмов в интервью «Российской газете».

Храмов сообщил, что в России разработают концепцию государственной языковой политики и лингвистической безопасности. Это поможет предотвратить латинизацию российского общества и сохранить цивилизационный суверенитет страны.

По словам замсекретаря, работа по формированию конкурентоспособной информационной и игровой повестки для детей и молодежи также является одной из приоритетных тем.

Кроме того, Храмов заявил, что важно выявлять источники, силы и средства деструктивного влияния Запада на традиционные российские ценности.

Замсекретаря добавил, что СБ обладает сведениями о том, что Соединенные Штаты и их союзники готовятся применить новые меры для разложения российского общества, опираясь на происходящие в стране изменения.

«К решению этой задачи Вашингтон и Лондон привлекает многопрофильные группы специалистов в сфере математики, информационной безопасности, антропологии и этнологии, теории систем и системного анализа, социальной психологии и психолингвистики. Это не может оставаться без должного ответа», — подчеркнул Храмов.

Он добавил, что Запад старается оказывать влияние на российскую систему образования, органы госвласти, на деятелей культуры и искусства, представителей СМИ.

По словам Храмова, в своих целях Запад пытается создать так называемую пятую колонну, в которую он намерен объединить оппозиционных бизнесменов, артистов, блогеров и политиков.

Также Храмов заявил, что Россия не позволит Западу разрушить свои ценности и достичь того, что ему удалось на Украине. Как отметил Храмов, западные политтехнологи продвигают меры для разложения изнутри основ общества России, речь идет об уничтожении духовных устоев россиян, их обесчеловечивание. Этой угрозе надо противостоять организованно, указал он.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин дал поручение разработать единый подход к преподаванию в школах истории родного края. Также правительству поручено провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

В сентябре Минпросвещения России сообщало о введении нового предмета под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Школьники с пятого по девятый класс включительно начнут изучать его с 2023 года.

21 сентября российский лидер Владимир Путин напомнил, что на каждом россиянине лежит ответственность за укрепление и защиту страны. Суверенитет — это гарантия свободы каждого гражданина России, и человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, сказал он.