Эксперт оценил продление программы семейной ипотеки до июля 2024 года

Продление программы семейной ипотеки — позитивная новость для потенциальных заемщиков, которые попадают под рамки действия предложения, и для рынка жилья, а также для экономики в целом. Об этом рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Заемщики получают возможность льготного кредитования, что в конечном счете благоприятно скажется на улучшении жилищных условий и качестве жизни. Спрос на недвижимость остается активным, что позволяет делевопменту продавать и строить дальше. Экономика же получает полный цикл производства и спроса, что является для нее отличной поддержкой», — отметил он.

По его словам, цена на недвижимость в дальнейшем может формироваться исходя из стоимости кредитов, сезонного фактора, баланса спроса и предложения.

Ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ продлило действие семейной ипотеки до июля 2024 года. В следующем году ее смогут оформить более 150 тыс. семей. Общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей, добавил он.

Программа реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, и существует уже более четырех лет. Семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.