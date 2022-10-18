Соболева охота: сможет ли форвард «Спартака» переписать клубный рекорд

В Кубке России по футболу, где с этого года появился групповой этап, назревает настоящая интрига. Перед «Зенитом» и «Динамо» замаячила перспектива не пройти в следующий раунд с первого или второго места. Чтобы избежать этого, командам Сергея Семака и Славиши Йокановича необходимо побеждать «Крылья Советов» и «Ростов» соответственно. «Спартак» практически гарантировал себе место в топ-2, но в Воронеже у команды всё равно будет серьезная мотивация — Александр Соболев может побить рекорд клуба всех времен по голевой серии. «Локомотив», вернувший в тренерский штаб легенд клуба Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, постарается заработать три очка в игре с «Химками».

В трудном положении

Перед четвертым туром группового этапа Кубка России несколько фаворитов турнира еще не обеспечили себе выход в плей-офф по Пути РПЛ. «Зенит» и «Динамо» занимают третьи места в своих группах. Эта строчка позволяет квалифицироваться в плей-офф, но по Пути регионов, где раунды будут состоять из одного матча и велика вероятность случайности.

«Зенит» подходит к матчу с «Крыльями Советов» с тремя очками после трех матчей. Поражение точно лишит команду Сергея Семака шансов квалифицироваться со второго места.

Такая же проблема у «Динамо»: москвичам предстоит игра с «Ростовом», который опережает их на 2 очка. Лидирует в этом квартете «Ахмат», который набрал 6 очков. Он встречается с «Оренбургом», который замыкает таблицу с 2 очками.

Плохая ситуация у «Сочи», который проиграл все три матча в Кубке России и идет последним в группе. Команде Александра Точилина нужно реабилитироваться в играх с «Уралом» и «Торпедо», чтобы претендовать хотя бы на выход из группы в нижнюю сетку плей-офф. А ЦСКА в этой группе лидирует с отрывом, набрав 9 очков. В случае победы над «Торпедо» подопечные Владимира Федотова обеспечат себе выход в плей-офф по Пути РПЛ.

Ждем рекорд

«Спартак» тоже почти наверняка выйдет из своей группы в верхнюю сетку плей-офф — команда Гильермо Абаскаля лидирует с 9 очками и встретится в этом туре с «Факелом», проигравшем все три встречи в турнире. Победа почти наверняка гарантирует «Спартаку» первое место в группе с «Крыльями Советов» и «Зенитом», особенно в случае победы питерцев над самарцами.

Но главный интерес к матчу связан с возможным рекордом Александра Соболева. В прошлом туре РПЛ он забил в ворота ЦСКА (2:2) и это была седьмая игра подряд, в которой нападающий не уходит с поля без гола. В составе красно-белых с 1955 года ни один футболист не забивал так регулярно. Последний раз это удавалось Николаю Паршину — советскому форварду, который трижды становился со «Спартаком» чемпионом СССР. Гол в восьмом матче подряд за «Спартак» сделает Соболева рекордсменом клуба всех времен.

Соперник, для того чтобы побить клубный рекорд, вполне подходящий: в этом сезоне «Спартак» уже дважды громил «Факел» дома (3:0) и на выезде (4:1), а Соболев забивал в Москве и сделал голевую передачу в матче в Воронеже. Поэтому шансы форварда установить клубный рекорд велики.

Отдушина в Кубке

Если в чемпионате дела «Локомотива» идут ужасно (13-е место и пять поражений в последних шести матчах), то в Кубке России «железнодорожники» претендуют на выход в плей-офф через Путь РПЛ. Команда делит второе место с «Пари НН» — у команд по 5 очков, но нижегородцы выше в таблице из-за победы в личной встрече.

«Локо» примет дома «Химки», которые при Спартаке Гогниеве ни разу не побеждали, а последний успех подмосковного клуба датирован еще 7 августа, когда главным тренером был еще Сергей Юран. 12 матчей без побед (3 ничьи и 9 поражений) — катастрофа. «Химки» с одним очком идут на последнем месте в своей группе Кубка России, сохраняя только теоретические шансы на плей-офф.

«Локомотив» же вряд ли назначит нового тренера накануне кубковой игры, поэтому команду к игре готовит Андрей Федоров — с ним же команда уже сыграла в чемпионате с «Торпедо» и выиграла (1:0) в РПЛ впервые с августа.

— Мы выиграли «Торпедо» после серии неудачных матчей, — заявил «Известиям» нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. — Было сложно, но надеюсь, что мы преодолели черную полосу. Теперь нужно восстановиться и готовиться к кубковому матчу с «Химками». Кубок имеет для нас важное значение. К тому же нам нужно вернуть свои позиции в чемпионате. Сделаем всё, что мы можем для этого. Мы еще можем исправить те ошибки, которые допустили на старте.

Через Кубок «Локо», возможно, удастся спасти сезон. 17 октября клуб объявил, что в тренерский штаб клуба вернулись Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Возможно, новой команде тренеров с экс-звездами «Локо» удастся убедить руководство, что поиски главного тренера можно закончить.