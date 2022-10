Лидер U2 Боно рассказал об угрозах в адрес своей семьи

Фронтмен ирландской группы U2 Боно рассказал, что ему и его семье поступают угрозы смерти на протяжении всей его карьеры. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщило издание Independent.

Певец признался, что однажды получил угрозы из-за песни группы, посвященной проповеднику Мартину Лютеру Кингу под названием Pride (In The Name Of Love).

По словам Боно, во время тура по Аризоне в 1980-х годах жители штата предупреждали его, что если он исполнит полную версию композиции, то не дотянет до конца песни. Исполнитель рассказал, что простоял все выступление на коленях с закрытыми глазами. Всё это время перед ним стоял басист Адам Клейтон, защищая коллегу, пишет НСН.

В 1990-х годах, по словам музыканта, «лидер преступной группировки в Дублине» пытался похитить его дочь, отмечает «Газета.Ru». Тогда злоумышленник несколько месяцев планирован похищение, обыскивали дома артиста и обдумывали детали преступления.

В 2018 году журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, подвел итоги составления ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Первую строчку в нем заняла ирландская рок-группа U2, заработавшая более $54 млн.