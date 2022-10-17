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Зампред ЦБ назвал умеренным уровень инфляционного давления в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уровень инфляционного давления в России пока остается умеренным, сообщил 17 октября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

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«В целом уровень инфляционного давления, действительно, пока остается умеренным», — заявил он журналистам.

Заботкин пояснил, что по итогам последней недели видно, что замедление темпов роста цен связано с тем, что прирост стоимости по большинству товаров был «довольно низким».

Он добавил, что в октябре ЦБ также ожидает инфляцию, но темпы роста цен будут положительными, резюмировал Заботкин.

Инфляция в России с 4 по 10 октября 2022 года, по данным Росстата, составила 0,03% после инфляции в 0,07% и 0,08% в предыдущие две недели.

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов 7 октября рассказал «Известиям», что следующий год должен быть «рубежным» в восстановлении экономики России, поэтому постепенный рост можно ожидать уже к его концу.

В середине сентября Центробанк понизил базовую ставку до 7,5% годовых. Решение объяснили тем, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российский бюджет успешно справляется с внешними вызовами. По его словам, несмотря на сильнейшее внешнее давление, результаты исполнения бюджета за полгода — достойные.

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