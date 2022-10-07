Реклама
Прямой эфир
Мир
Двоих приплывших на лодке россиян задержали на Аляске
Мир
Меркель отвергла возможность достичь прочного мира в Европе без России
Экономика
Банки из топ-10 придут в новые российские регионы в течение года
Наука
Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной пристыковался к МКС
Мир
Пентагон заявил об отсутствии у Москвы планов применить ядерное оружие
Мир
Эрдоган сообщил о вывозе более 6 млн т продовольствия из портов Украины
Мир
Госдеп опроверг информацию о планах по размещению ядерного оружия в Польше
Мир
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным 7 октября
Мир
Кремль подтвердил намерение Путина провести переговоры с Эрдоганом
Мир
Эрдоган допустил нормализацию отношений Турции и Армении
Мир
ЕС временно вывел из-под санкций поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию

В Совфеде предрекли экономический рост к концу следующего года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующий год должен быть «рубежным» в восстановлении экономики России, поэтому постепенный рост можно ожидать уже к его концу. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

Мягкая просадка: Всемирный банк прочит России падение ВВП всего на 4,5%
Предыдущий июньский прогноз был почти в два раза хуже

«В стимулировании национального производства предстоит принять дополнительные шаги. Мы надеемся, что и ключевая ставка будет опускаться для поддержки реального сектора. Нужно развивать собственное производство. Конечно, пока внутренний рынок не восстановился, это очевидная проблема», — сказал он.

По его Долгова, российский рынок пока не оправился после кризиса, санкций и ухода ряда компаний, поэтому сегодня предстоит принять дополнительные меры для развития национального производства и восстановления покупательной способности россиян.

Сенатор также подчеркнул, что сегодня необходимо обратить внимание на поддержку занятости россиян, чтобы обеспечить восстановление их покупательной способности.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. При этом Путин призвал не забывать, что, несмотря на успехи в ряде сфер, под давлением остаются секторы экономики, ориентированные на экспорт.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Какой с нас спрос: Путин оценил инфляцию и перспективы экономики

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022