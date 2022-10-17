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Германия прекратит программу обмена гривны на евро 30 октября

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Германия закроет программу обмена наличных гривен на евро 30 октября. Об этом 17 октября сообщило министерство финансов ФРГ.

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Программа была запущена весной в связи с большим спросом на евро после приезда украинских беженцев.

К настоящему времени минфин отмечает сокращение спроса, в связи с чем совместно с центральными банками Германии и Украины было принято решение о поэтапном прекращении обмена гривны в банках и кассах.

Последним днем работы программы выбрано 30 октября, но, в связи с тем что этот день выпадает на воскресенье, фактически обменять валюту можно будет вплоть до 28-го числа.

21 июля Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25%. Новый курс составил 36,56 гривны за доллар вместо прежних 29,2.

Это сообщение последовало после того, как кабинет министров Украины одобрил постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов в случае одобрительного решения кредиторов. Сообщалось, что договориться об отсрочке необходимо было до 15 августа.

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