Германия прекратит программу обмена гривны на евро 30 октября

Германия закроет программу обмена наличных гривен на евро 30 октября. Об этом 17 октября сообщило министерство финансов ФРГ.

Программа была запущена весной в связи с большим спросом на евро после приезда украинских беженцев.

К настоящему времени минфин отмечает сокращение спроса, в связи с чем совместно с центральными банками Германии и Украины было принято решение о поэтапном прекращении обмена гривны в банках и кассах.

Последним днем работы программы выбрано 30 октября, но, в связи с тем что этот день выпадает на воскресенье, фактически обменять валюту можно будет вплоть до 28-го числа.

21 июля Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25%. Новый курс составил 36,56 гривны за доллар вместо прежних 29,2.

Это сообщение последовало после того, как кабинет министров Украины одобрил постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов в случае одобрительного решения кредиторов. Сообщалось, что договориться об отсрочке необходимо было до 15 августа.