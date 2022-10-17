Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле

Народная артистка СССР Алла Пугачева посетила в Израиле концерт рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

В Сети появилось видео, на котором Пугачева приветствует зрителей с места в зале и отправляет всем собравшимся воздушный поцелуй.



Ранее в октябре Пугачева побывала на концерте Земфиры в Тель-Авиве.

В конце сентября Пугачева уехала из России в Израиль вместе с детьми. В начале октября украинское издание «Телеграф» сообщило, что Пугачева получила гражданство Израиля.

Предваряла поездку просьба Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за мужем, юмористом Максимом Галкиным, которого внесли в список физлиц-иноагентов. Власти не отреагировали на это заявление, однако источник «Известий» сообщил, что певицу проверяют на дискредитацию армии России.

После отъезда Пугачева опубликовала в социальных сетях пост с обращением к своим критикам, назвав их «холопами и рабами».

Продюсер Иосиф Пригожин назвал заявление Пугачевой дешевым и мелочным, а заступился за Пугачеву ее бывший муж певец Филипп Киркоров. Он напомнил соотечественникам о заслугах певицы и призвал перестать критиковать ее.