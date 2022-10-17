Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Мир
Администрации Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Мир
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергетическом объекте
Туризм
Горнолыжный сезон в кузбасском «Шерегеше» начнется 11 ноября
Мир
Боррель сообщил о намерении глав МИД ЕС одобрить санкции против Ирана
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Мир
Боевиков «Азова» уличили в отправке видео кураторам за границей
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
ВСУ потеряли до 70 военных и три танка в боях в ЛНР за сутки
Мир
В США заявили о неготовности страны к военному противостоянию с Китаем
Сюжет:

Москвичам назвали сроки возвращения солнечной погоды

Метеоролог Синенков: солнечная погода вернется в Москву во второй половине текущей недели
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 17 октября, рассказал «Известиям» о погоде в Москве на текущей неделе.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

По словам специалиста, погоду в столице можно разделить на две части: первая половина недели будет облачной и дождливой, а вторая, начиная с четверга, — без осадков, ясной, солнечной, и продлится она до субботы.

«Температура воздуха сегодня и до четверга будет в пределах +9 градусов, в ночные часы — до +1. А во второй половине недели максимальная температура воздуха составит +5…+7 градусов, а ночью будет ближе к нулю. Атмосферное давление во вторник будет самым низким — 739 мм ртутного столба, а во вторую половину недели повысится до 750–752 мм. В воскресенье вернутся дожди», — рассказал Синенков.

Ранее 17 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые снежинки могут пойти вместе с дождем в пятницу, 21 октября.

До этого, 15 октября, Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.

Ночью 12 октября в Московской области были зафиксированы первые заморозки. Самая низкая температура на 6:00 была зафиксирована в Павловском Посаде.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022