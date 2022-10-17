Москвичам назвали сроки возвращения солнечной погоды

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 17 октября, рассказал «Известиям» о погоде в Москве на текущей неделе.

По словам специалиста, погоду в столице можно разделить на две части: первая половина недели будет облачной и дождливой, а вторая, начиная с четверга, — без осадков, ясной, солнечной, и продлится она до субботы.

«Температура воздуха сегодня и до четверга будет в пределах +9 градусов, в ночные часы — до +1. А во второй половине недели максимальная температура воздуха составит +5…+7 градусов, а ночью будет ближе к нулю. Атмосферное давление во вторник будет самым низким — 739 мм ртутного столба, а во вторую половину недели повысится до 750–752 мм. В воскресенье вернутся дожди», — рассказал Синенков.

Ранее 17 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые снежинки могут пойти вместе с дождем в пятницу, 21 октября.

До этого, 15 октября, Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.

Ночью 12 октября в Московской области были зафиксированы первые заморозки. Самая низкая температура на 6:00 была зафиксирована в Павловском Посаде.