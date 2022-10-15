Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России

В середине следующей недели ожидается новый сезон предзимья. В центре европейской части России температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов. Об этом в субботу, 15 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С середины следующей недели, числа с 19-го, начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию», — сказал он агентству ТАСС.

Как отметил метеоролог, этот сезон «начинается в четвертой пятидневке октября». По его словам, похолодание затронет весь центр европейской части России.

Ранее, 13 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. По его словам, с понедельника пойдут дожди и усилится ветер.

Ночью 12 октября в Московской области были зафиксированы первые заморозки. Самая низкая температура на 6 утра была зафиксирована в Павловском Посаде.

До этого, 22 сентября, Вильфанд подчеркивал, что теплая и солнечная осенняя погода придет в Москву в середине октября. В период предзимья еще могут возвращаться теплые дни, добавлял он.