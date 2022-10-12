В московском регионе минувшей ночью зафиксированы заморозки

Ночью со вторника на среду в Московской области были зафиксированы первые заморозки. Об этом 12 октября сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Заморозки были. По данным на 6 утра в Москве был ноль. По области самая низкая температура на 6 утра была зафиксирована минус 3,3 в Павловском Посаде», — рассказала «РИА Новости» Котилевская.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал сроки образования снежного покрова в России, заявив, что они сдвинулась с середины ноября до первых чисел декабря. Он подчеркнул, что речь идет о средних показателях за последние несколько лет. По словам метеоролога, «год на год не приходится», устойчивый покров может установиться как 10–15 ноября, так и лишь в начале января.

11 октября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября. Как рассказал синоптик, в этом месяце резкого погружения в глубокую осень не ожидается.