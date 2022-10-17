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В Московском регионе первые снежинки могут выпасть уже в пятницу

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Первые снежники могут пойти вместе с дождем в пятницу, 21 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 17 октября.

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«Сейчас средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится на первые числа декабря. Конечно же, бывают годы, когда снег устанавливается и в середине ноября, и в начале января. Исключения бывают», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что за последние 70 лет из-за глобального потепления произошли значительные перемены. В середине прошлого столетия средней датой установления снежного покрова в Московском регионе была середина ноября, в 80–90 годы — 22 ноября, а в начале XXI века — 28–30 ноября.

По словам метеоролога, вероятно, что первый мокрый снег будет в регионе 21 октября.

«В пятницу ожидаются совсем небольшие осадки, может снежок мокрый появиться. Есть такая вероятность. Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — сообщил он.

Накануне Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.

13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. По его словам, с понедельника пойдут дожди и усилится ветер.

Ночью 12 октября в Московской области были зафиксированы первые заморозки. Самая низкая температура на 6 утра была зафиксирована в Павловском Посаде.

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