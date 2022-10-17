В Минпросвещения опровергли информацию о запрете учителям использовать WhatsApp

Российским школам рекомендовано использовать федеральную государственную информационную систему «Моя школа» (ФГИС). Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минпросвещения запретило учителям на работе использовать WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) и другие иностранные мессенджеры.

«В данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что с начала учебного года в российских школах введен запрет на использование мобильных телефонов на уроках.

В Роспотребнадзоре позднее пояснили, что правила по ограничению использования мобильных телефонов на школьных уроках действуют с 2021 года и никаких нововведений не подразумевается.