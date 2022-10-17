Два человека погибли при крушении параплана на Камчатке
На Камчатке в Петропавловске-Камчатском городском округе обнаружили тела двух погибших парапланеристов. Об этом 17 октября сообщили «Камчатка-Информ» в КГКУ «ЦОД».
Отмечается, что жертвы крушения летательного аппарата были найдены на поле неподалеку от микрорайона Заозерный. На место произошедшего выехали сотрудники экстренных служб и оперативники краевого управления МВД.
По предварительным данным, проблемы у пилотов возникли при заходе на посадку. Также, по некоторым данным, погибли двое мужчин.
По факту падения параплана СК по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».
Ранее, 7 октября, сообщалось, что российский турист на параплане погиб в результате падения на скалы в турецком городе Мугла. После происшествия тело россиянина доставлено в государственную больницу Фетхие, а подробности инцидента планируют расследовать.
До этого, в середине августа, в подмосковной деревне Безобразово мужчина упал с параплана во время полета. О состоянии пострадавшего не сообщалось.