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Два человека погибли при крушении параплана на Камчатке

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Фото: t.me/IA_Kam24
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На Камчатке в Петропавловске-Камчатском городском округе обнаружили тела двух погибших парапланеристов. Об этом 17 октября сообщили «Камчатка-Информ» в КГКУ «ЦОД».

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Отмечается, что жертвы крушения летательного аппарата были найдены на поле неподалеку от микрорайона Заозерный. На место произошедшего выехали сотрудники экстренных служб и оперативники краевого управления МВД.

По предварительным данным, проблемы у пилотов возникли при заходе на посадку. Также, по некоторым данным, погибли двое мужчин.

По факту падения параплана СК по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Ранее, 7 октября, сообщалось, что российский турист на параплане погиб в результате падения на скалы в турецком городе Мугла. После происшествия тело россиянина доставлено в государственную больницу Фетхие, а подробности инцидента планируют расследовать.

До этого, в середине августа, в подмосковной деревне Безобразово мужчина упал с параплана во время полета. О состоянии пострадавшего не сообщалось.

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