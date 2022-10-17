WP указала на рост популярности идей Путина на Западе

Среди лидеров стран Запада растет популярность идей президента России Владимира Путина. Об этом 16 октября написала американская газета The Washington Post.

В статье отмечается, что в конце сентября Владимир Путин выступил с речью, которая показалась для многих привлекательной «в демократиях от Соединенных Штатов Америки до большей части Европы».

В беседе с изданием профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев отметил тенденцию, которая отражается в разочаровании всего мира демократическим процессом, который не приводит к появлению эффективных, харизматичных лидеров.

По его словам, речь идет не только о политиках. В качестве примера Гвоздев привел американского предпринимателя Илона Маска. Он отнес его к тем, «кто решает проблемы и выполняет свою работу».

Ранее, 12 октября, Владимир Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией. По словам президента, Россия готова покупать европейские товары, но Евросоюз их не продает, в результате растет дефицит. Путин обратил внимание на то, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с РФ.

В тот же день президент США Джо Байден назвал Владимира Путина «рациональным» лидером. Однако подчеркнул, что тот «просчитался» на Украине.

7 октября Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные, согласно которым уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 81%.