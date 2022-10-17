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Военкоры «Известий» рассказали о работе гаубиц Д-20 в Славянске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Новая тактика союзных сил на авдеевском направлении основана на артиллерийском давлении. Эти подразделения лишают противника его основного преимущества — подготовленных оборонительных позиций. И только после успеха артиллеристов пехота продвигается вперед. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях артиллеристов 1-й Славянской бригады, узнали, почему в ходе специальной военной операции крайне эффективными оказались уже снятые с вооружения пушки-гаубицы Д-20, а также как бороться с американскими М777.

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Добраться до позиций артиллерии 1-й Славянской бригады оказалось не так уж и просто. Места кажутся тихими и спокойными. Но вдруг недалеко раздался артиллерийский выстрел.

Артиллеристы-«славяне» выполняют очередную задачу и отправляют свои снаряды по украинским позициям на авдеевском направлении.

«Авдеевское направление, проламываем фронт! Подавляем огневые позиции, стираем блиндажи, разбираем окопы», — поясняет свои задачи офицер 1-й Славянской бригады с позывным «Хохол».

За спиной у него хорошо окопана гаубица Д-20 калибра 152 мм. Артиллеристы готовы наносить удары по противнику 24 часа в день семь дней в неделю.

Раньше, как и большинство артиллеристов в ДНР, подразделения Славянской бригады работали с орудиями Д-30 калибра 122 мм. Но в ходе СВО произошел переход на единый, более могущественный калибр 152 мм.

Полученные из резерва советские орудия Д-20 были рассчитаны на уничтожение подготовленных линий позиционной обороны.

«Сталкивался с западной артиллерией, и ответка прилетала. Против М777 (американские гаубицы. — Ред.) мы не попрем. Дальности не хватит. Мы по минометам противника работаем», — рассказывает о контрбатарейной борьбе «Хохол».

По словам нашего собеседника, против «трех топоров» обязательно выделяют гаубицы «Мста» или «Гиацинты», которые работают в режиме контрбатарейной борьбы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Авдеевское направление, проламываем фронт!»

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