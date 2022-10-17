Депутаты подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». По информации «Известий», их планируют внести в Госдуму 17 октября.

В документе предложено отменить бронь для сенаторов и депутатов ГД, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами.

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан. Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых 10 — новые.

Среди них сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также матери, у которых четверо и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.

Один критерий — отсрочку для парламентариев — законопроект предлагает исключить вовсе. Также документ устанавливает две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке.

К первой предлагают отнести тех, кто проходит военную службу в войсках национальной гвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах Федеральной службы безопасности, военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы.

Ко второй — граждан, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооруженных сил РФ.

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Отсрочные меры: с депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации