Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии сообщили о возможности обеспечить треть спроса на газ зимой
Общество
В Минстрое предложили привлечь безработных к работе на стройке
Мир
В Белом доме заявили об эффективности мер по борьбе с инфляцией в США
Мир
Около ста парламентариев попросили вынести вотум недоверия Трасс
Мир
Украинские СМИ сообщили о пожаре на складе ГСМ в Николаеве
Мир
Страны Персидского залива поддержали решение о сокращении добычи нефти
Мир
Зеленский призвал жителей Украины сократить энергопотребление
Мир
В ЦПВС рассказали о ликвидации 20 боевиков ИГ
Армия
Союзные силы отбили попытку наступления ВСУ в Сватово и Кременной
Мир
Президент Ирана обвинил администрацию Байдена в разжигании хаоса
Мир
В Германии заявили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса
Мир
Саудовский министр обороны отверг обвинения США в поддержке РФ

С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». По информации «Известий», их планируют внести в Госдуму 17 октября.

Сомкнут ряды: в Минобороны не просили расширить мобилизацию
В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

В документе предложено отменить бронь для сенаторов и депутатов ГД, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами.

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан. Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых 10 — новые.

Среди них сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также матери, у которых четверо и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа.

Один критерий — отсрочку для парламентариев — законопроект предлагает исключить вовсе. Также документ устанавливает две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке.

К первой предлагают отнести тех, кто проходит военную службу в войсках национальной гвардии РФ, в спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах Федеральной службы безопасности, военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета РФ и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы.

Ко второй — граждан, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооруженных сил РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отсрочные меры: с депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022