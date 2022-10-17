Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии сообщили о возможности обеспечить треть спроса на газ зимой
Общество
В Минстрое предложили привлечь безработных к работе на стройке
Мир
В Белом доме заявили об эффективности мер по борьбе с инфляцией в США
Мир
Около ста парламентариев попросили вынести вотум недоверия Трасс
Мир
Украинские СМИ сообщили о пожаре на складе ГСМ в Николаеве
Мир
Страны Персидского залива поддержали решение о сокращении добычи нефти
Мир
Зеленский призвал жителей Украины сократить энергопотребление
Мир
В ЦПВС рассказали о ликвидации 20 боевиков ИГ
Армия
Союзные силы отбили попытку наступления ВСУ в Сватово и Кременной
Мир
Президент Ирана обвинил администрацию Байдена в разжигании хаоса
Мир
В Германии заявили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса
Мир
Саудовский министр обороны отверг обвинения США в поддержке РФ

В Минстрое предложили привлечь безработных к работе на стройке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сегодня в строительной отрасли работают 11 млн человек, требуется еще 3–5 млн, сообщили «Известиям» в Общественном совете при Минстрое.

Камни вопиют: удастся ли закрыть кадровый дефицит в строительстве за счет молодежи
Половина студентов считает работу в отрасли престижной, но не самой перспективной

Там предлагают привлечь безработных — по информации общественников, на учете в органах занятости находится более 1,8 млн человек, которые уже долгое время не могут найти себе место. Пока девелоперы их не рассматривают из-за отсутствия опыта.

Общественный совет при Минстрое разработает систему привлечения таких граждан на стройки и представит ее в министерство.

«В частности, необходимо трансформировать работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. А также создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для разных проектов», — рассказала ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при Минстрое Надежда Прокопьева.

Востребованные в строительстве низкоквалифицированные кадры — например, каменщики, укладчики — можно подготовить достаточно легко и быстро, отметил руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Обучить же специалиста высокого уровня (электрогазосварщики, монтажники, монтажники электрики и автоматики, бетонщики) сложнее и дольше.

С начала пандемии перед строительной отраслью остро встала проблема кадров, которую каждый из девелоперов пытается решить индивидуально, говорит управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Например, привлекают отбывающих наказание граждан, рабочих не только из Средней Азии, но и Кубы, Африки или дальневосточных государств, рассказал он.

«Особенно остро стоит вопрос среди линейных инженерно-технических работников», — рассказали в девелоперской группе «Интеко».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудовые маневры: на стройку хотят привлечь безработных

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022