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В Италии сообщили о возможности обеспечить треть спроса на газ зимой

Il Sole 24 Ore: хранилища Италии могут обеспечить только треть потребления газа зимой
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Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
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В Италии действуют 13 газовых хранилищ, которые могут вместить до 17 млрд куб. м газа. Такие запасы могут обеспечить лишь треть спроса страны в зимний период. Об этом пишет 16 октября итальянская газета Il Sole 24 Ore.

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«Подземные хранилища на 17 млрд кубометров метана, а точнее 13 сейфов, из которых самый большой в [провинции] Кьети содержит около 3,5 млрд кубометров метана. Вместе эти невидимые резервуары, залегающие на глубине в тысячи метров, могут обеспечить треть зимних потребностей Италии в газе», — говорится в материале.

Отмечается, что на данный момент итальянские хранилища газа заполнены на 93%. Также издание подчеркнуло, что 13 хранилищ европейской стране недостаточно и есть потребность в создании новых.

Авторы статьи добавили, что зимой метана сжигается в 3–4 раза больше, чем летом.

Накануне президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что в Италии счета за электроэнергию выросли почти в два раза. Он отметил, что ранее газ стоил €0,7–0,8 за кубометр, в начале года цена выросла до €1,37, а в октябре была преодолена отметка в €2,3.

До этого, 3 октября, сообщалось, что по всей Италии проходят акции протеста против резкого роста тарифов на электричество и газ. В некоторых городах итальянцы сжигают счета за электричество, выступая против увеличения тарифов за электроэнергию на 60%, объявленного правительством с 1 октября.

В начале сентября министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что страна придет к полной независимости от газа РФ к зиме 2024 года. Чиновник считает, что Рим заменит практически половину голубого топлива из России — 13 млрд из 29 млрд куб. м — посредством поставок сжиженного природного газа (СПГ).

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