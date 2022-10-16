Итальянские аналитики сообщили об энергетическом шоке в Европе

В Италии счета за электроэнергию выросли почти в два раза. Об этом в субботу, 15 октября, заявил президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

«Невиданные ранее вещи, в октябре мы наблюдаем почти удвоение тарифов, которые держались на одном уровне с начала года», — передает его слова газета La Repubblica.

По словам Табарелли, ранее газ стоил €0,7–0,8 за кубометр, в начале года цена выросла до €1,37, а в октябре была преодолена отметка в €2,3.

«Европа и Италия переживают энергетический шок невиданных ранее масштабов», — заявил эксперт.

Он отметил, что жителям Италии стоит готовиться к нормированному потреблению газа грядущей зимой.

Ранее, 14 октября, стало известно, что с начала украинского кризиса жители Италии кардинально изменили отношение к Киеву и теперь хотят добиться решения конфликта с Россией дипломатическим путем. Как отметил портал Nicola Porro, резким переменам в настроениях итальянцев поспособствовали проблемы в энергетике.

3 октября сообщалось, что по всей Италии проходят акции протеста против резкого роста тарифов на электричество и газ. В некоторых городах итальянцы сжигают счета за электричество, выступая против увеличения тарифов за электроэнергию на 60%, объявленного правительством с 1 октября. Демонстранты обвиняют ЕС в том, что он не предпринимает реальных усилий для борьбы со спекуляцией, что привело к росту цен на газ и электричество.

До этого, 27 сентября, газета La Repubblica со ссылкой на исследовательское бюро Confratigianato сообщила, что энергетическая инфляция в Италии, составленная на основе цен за газ и электричество, достигла в августе 76,4% по сравнению с 59,1% в июле. При этом для зоны евро этот показатель составляет 51,9%, а для стран Евросоюза — 48,8%.

В апреле российский лидер Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.