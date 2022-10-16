В Минздраве предложили обучать школьников оказывать помощь при инфаркте

До 250 тыс. россиян умирают каждый год от внезапной остановки сердца, важно, чтобы находящиеся рядом люди могли помочь. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко 16 октября. Он обратил внимание на то, что если школьника старше 12 лет обучить и под контролем учителей поддерживать навык оказания медицинской помощи, выделяя на это не более двух часов в год, есть шанс сохранить жизни.

«В нашей стране до 250 000 человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца», — подчеркнул он во время своего приветствия перед участниками обучающего флешмоба «Дети спасают жизни!».

Мурашко указал на то, что российское правительство концентрируется на качественной медицине, модернизации диагностической и лечебной базы, внедрению современных медицинских технологий, подготовке квалифицированных медицинских кадров, однако медики, по словам министра, не всегда могут мгновенно приехать к пациенту, когда счет идет на секунды и минуты.

«Во многих случаях внезапная коронарная смерть наступает при свидетелях, и уметь провести простой комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности — первостепенная задача для обеспечения непрерывности «цепи выживания», — заявил Мурашко.

13 октября врач-кардиолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Роман Алексеев отметил, что для профилактики инфаркта надо потреблять орехи, оливковое масло и рыбу семейства лососевых.