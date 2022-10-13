Врач перечислил продукты для профилактики инфаркта миокарда

Для профилактики инфаркта миокарда особенно важно соблюдение определенных диетических рекомендацией. Об этом в четверг, 13 октября, заявил врач-кардиолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Роман Алексеев.

Он пояснил, что при инфаркте миокарда возникает недостаток поступления крови в сердце. Это происходит из-за жировых бляшек, которые формируются на венечных сосудах — они растут, травмируются, на них формируются тромбы.

По словам Алексеева, для профилактики заболевания необходимо соблюдать определенные рекомендации. Так, питание должно быть максимально направлено на укрепление сосудистой стенки и воспрепятствование образованию бляшек.

Врач посоветовал употреблять рыбу семейства лососевых, так как в ней содержится большое количество полезных жирных кислот, таких как омега-3 жирные кислоты.

«Также следует отметить такой продукт, как оливковое масло, в котором содержится большое количество олеиновой кислоты — группа омега-9 жирных кислот, которая играет важнейшую роль в формировании клеточных мембран, обладает антиоксидантным и антиатерогенным действием», — рассказал Алексеев «Газете.Ru».

Кроме того, обратить внимание для профилактики стоит и на орехи, особенно на грецкий и фундук.

29 сентября врач-кардиолог МОНИКИ Надежда Козминская заявила, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо придерживаться здорового образа жизни, в том числе следует отказаться от курения. Кроме того, положительное влияние оказывает здоровое питание, которое богато клетчаткой и витаминами.

Козминская отметила, что лучше стараться есть менее жирное мясо, а блюда из рыбы, напротив, лучше выбирать наиболее жирных сортов.