ВС РФ уничтожили 350 военных и 11 танков ВСУ на николаево-криворожском направлении

При безуспешной попытке прорыва со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении уничтожено более 250 украинских военных и 11 танков. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в воскресенье, 16 октября.

«Всего за сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе ожесточенных боев на данном направлении подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику.

Всего с начала проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны, уничтожены 323 самолета, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.

До этого, 14 октября, сообщалось о том, что ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на николаево-криворожском направлении. Уточнялось, что удар был нанесен высокоточными легкими многоцелевыми управляемыми ракетами воздушного базирования.13 октября сообщалось, что на николаево-криворожском направлении ВСУ вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области, но российские военные отбили все атаки. Было уничтожено более 110 украинских боевиков, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Ранее, в начале октября, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в разговоре с «Известиями», что тактику российских войск на криворожском направлении сейчас можно охарактеризовать термином «активная оборона», при которой не существует статичной линии фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.