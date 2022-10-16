Два человека пострадали в результате удара ВСУ по зданию администрации в Донецке

Два человека пострадали в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации в Донецке. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема ранения получили мирные жители: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1984 года рождения», — говорится в Telegram-канале штаба.

Пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр.

Корреспондент «Известий» показал последствия удара по зданию администрации в Донецке. На кадрах видно, что везде лежат обломки и фрагменты штукатурки, выбиты стекла в окнах, двери. Серьезно пострадал и актовый зал.

Ранее в этот день в Донецке ВСУ выпустили снаряд, который попал в здание городской администрации. В результате здание получило повреждения, также сгорело три автомобиля, стоявших возле администрации. Тогда же стало известно, что ВСУ выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО HIMARS.

Днем ранее ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по трем районам Донецка. Обстрелы были зафиксировали в 23:05 и 23:07.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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