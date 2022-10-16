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Метеорологи предрекли шторм «Несат» Филиппинам и Тайваню

Тропический шторм «Несат» угрожает Филиппинам и Тайваню
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Фото: NASA
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Тропический шторм «Несат», сформировавшийся в западной части Тихого океана, приближается к Южно-Китайскому морю. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщила метеорологическая служба Тайваня.

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Согласно последней информации, эпицентр циклона находится в Лусонском проливе, между Филиппинами и Тайванем. В результате в регионе прервано судоходство. Тропический шторм сопровождается ливнями и шквалистым ветром с порывами 33 м/с.

Ожидается, что интенсивность тайфуна немного увеличится. Как отмечает метеорологическая служба Тайваня, круг шторма также будет иметь тенденцию к небольшому расширению.

Кроме того, по прогнозу в ближайшие сутки «Несат» выйдет в Южно-Китайское море, смещаясь к островам Дунша (Пратас). При этом он пройдет вблизи филиппинского острова Лусон, угрожая вызвать наводнения, и в меньшей степени затронет Тайвань.

Ранее в сентябре из-за тайфуна «Хиннамнор» на юге Японии остались без электричества как минимум 4,3 тыс. жилых домов. О приближении стихии стало известно накануне. Японские власти призвали более 100 тыс. человек к эвакуации.

В апреле из-за тропического шторма «Меги» на Филиппинах 224 человека погибли, бедствие затронуло 2,08 млн жителей. Более 175 тыс. человек были вынуждены переждать стихию в эвакуационных центрах. От шторма пострадали восемь человек, 147 пропали без вести.

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