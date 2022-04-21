На Филиппинах из-за тропического шторма погибли 224 человека

Из-за тропического шторма «Меги» на Филиппинах 224 человека погибли, стихийное бедствие затронуло 2,08 млн жителей. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Более 175 тыс. людей находятся в 447 эвакуационных центрах. От шторма пострадали восемь человек, 147 пропали без вести.

По сведениям совета, стихийное бедствие затронуло девять регионов Филиппин. Сельское хозяйство понесло убытки в размере $4,9 млн, потери в инфраструктуре оцениваются в $133,2 тыс. По оценкам ведомства, были повреждены более 10,5 тыс. домов, 309 дорог и 15 мостов. Перебои с электроснабжением зафиксированы в 76 городах, еще в трех вышли из строя системы водоснабжения.

Представители администрации восьми регионов заявили о приостановке работы 196 учебных заведений, 139 предприятий и 41 порта.

В 18 городах и муниципалитетах по-прежнему действует режим чрезвычайного положения. На помощь пострадавшим правительство выделило $1,22 млн.

17 апреля сообщалось о 172 жертвах тропического шторма «Меги».

Шторм начался в воскресенье, 10 апреля, и привел к масштабным наводнениям и оползням. «Меги» стал первым крупным штормом в стране в этом году. Максимальная скорость ветра, согласно данным экспертов на понедельник, составляла 40 м/с с порывами до 49 м/с.