Идеальный шторм: на Филиппины обрушился ураган «Меги»

Тропический шторм «Меги» вызвал катастрофические последствия на Филиппинах. В результате наводнений и оползней погибло не менее 42 человек. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard
Жители пострадавших районов спасались от стихии на самодельных плотах
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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard
Множественные оползни стали причиной жертв и разрушений
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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard
Циклон охватил девять регионов страны, около 40 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища
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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard
Шторм обрушился на входящие в состав Филиппин острова 10 апреля и затронул 139 тыс. жителей страны
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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard
Скорость ураганного ветра достигала 20,8 м/с с порывами до 29,1 м/с. Это вызвало наводнения и оползни в девяти провинциях страны
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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard
Среди пострадавших областей Бикольский регион, Западные Висайи, Центральные Висайи, Восточные Висайи, Северный Минданао, Давао, Сокксксархен, Карага и Автономный регион Бангсаморо в Мусульманском Минданао (АРБММ)
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Фото: REUTERS/Mary Catherine Relos
Достоверно известно о 42 погибших, однако власти опасаются, что их число может оказаться значительно больше
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