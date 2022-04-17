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Число жертв шторма «Меги» на Филиппинах достигло 172

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В результате тропического шторма «Меги», обрушившегося на Филиппины, пострадали более 2 млн человек, 172 из них погибли. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики за воскресенье, 17 апреля.

Идеальный шторм: на Филиппины обрушился ураган «Меги»
Жертвами стихии стало более 40 человек

Наибольшее количество жертв насчитывается в регионе Восточные Висайи — 156 человек, еще 11 погибли в регионе Западные Висайи, трое — в Давао, двое — в регионе Центральные Виссайи. Также, согласно последним данным, 110 человек числятся пропавшими без вести.

В общей сложности более 395,9 тыс. человек были распределены между 909 эвакуационными центрами.

Стихийное бедствие затронуло девять регионов Филиппин. Сельское хозяйство понесло убытки в размере $4,78 млн, потери в инфраструктуре оцениваются в $133,2 тыс. По оценкам ведомства, были повреждены более 9 тыс. домов, 240 дорог и девять мостов. Перебои с электроснабжением зафиксированы в 76 городах, еще в трех вышли из строя системы водоснабжения.

Представители администрации восьми регионов заявили о приостановке работы 192 учебных заведений, 139 предприятий и 35 портов.

В 16 городах и муниципалитетах по-прежнему действует режим чрезвычайного положения. На помощь пострадавшим правительство выделило $966,1 тыс.

Днем ранее сообщалось о 167 жертвах тропического шторма «Меги».

«Меги» стал первым крупным штормом в стране в этом году. Максимальная скорость ветра, согласно данным экспертов на понедельник, составляла 40 м/с с порывами до 49 м/с.

Шторм начался в воскресенье, 10 апреля, и привел к масштабным наводнениям и оползням.

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