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Число жертв шторма «Меги» на Филиппинах выросло до 137 человек

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В результате шторма «Меги», обрушившегося на Филиппины, погибли 137 человек. Об этом свидетельствуют данные Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики, опубликованные в пятницу, 15 апреля.

Отмечается, что в регионе Восточные Висайи насчитывается наибольшее количество жертв стихии — 128.

При этом всего ураганом оказались затронуты свыше 1,68 млн человек, более 323,3 тыс. жителей были перемещены в эвакуационные центры.

Ущерб сельскому хозяйству в пяти регионах страны оценивается в $3,5 млн, инфраструктуре — в $132,6 тыс. Кроме того, указали в ведомстве, шторм повредил 9,6 тыс. домов, 218 дорог и шесть мостов, 75 городах зафиксированы перебои с электроснабжением.

Также в 15 городах и муниципалитетах действует режим чрезвычайного положения.

Накануне, в четверг, сообщалось, что число жертв тропического шторма «Меги», прошедшего на Филиппинах, возросло до 76 человек. Отмечалось, что шторм прошел через Филиппины в воскресенье, 10 апреля.

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