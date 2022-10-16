Российский разведчик рассказал о своем боестолкновении с ВСУ

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием информации, предоставленной подразделениями разведки и специального назначения. Старший разведчик Михаил рассказал о своем боестолкновении с ВСУ.

Перед военнослужащим стояла задача по поиску и обнаружению противника с дальнейшим уничтожением. Поиски проходили в определенном квадрате в течение трех суток. Когда оставался последний неисследованный участок квадрата, поделился солдат, командир роты дал Михаилу задание досмотреть этот объект.

«Я встретился с противником, который уже целился в меня. Я принял единственное верное решение уйти в сторону, упав, и принять бой. Я прикрыл своих товарищей, потом отстрелял магазин, достал гранатомет, выстрелил в сторону противника, потом отступил к товарищам», — рассказал разведчик.

В бою Михаил получил ранение в ногу. После того, как он присоединился к остальным в группе, был эвакуирован в Россию. В госпитале Михаил прошел лечение и вернулся в зону спецоперации и продолжает выполнять поставленные перед ним задачи.

Разведка получила данные о наращивании сил на одном из направлений. Боевая задача была поставлена группе специального назначения округа по выявлению и уничтожению подразделения противника.

После короткого контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и бронетехники противника и навела огонь артиллерии.

По результатам боевой работы и профессиональных и уверенных действий группы специального назначения Западного военного округа (ЗВО), по огневым позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» провели разведку трех баз отдыха, а также прилегающей лесополосы на лисичанском направлении. В результате военным удалось занять новый район и укрепиться на этой территории.

Двумя днями ранее, 13 октября, Минобороны обнародовало кадры работы разведывательного подразделения второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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