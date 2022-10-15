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Рейд «Вагнера» позволил занять новые позиции на лисичанском направлении

«РИА Новости»: рейд разведки «Вагнера» позволил занять позиции на лисичанском направлении
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Рейд разведки группы «Вагнер» позволил занять новые позиции на лисичанском направлении. Об этом в субботу, 15 октября, сообщил корреспондент «РИА Новости».

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Согласно информации агентства, бойцы провели разведку трех баз отдыха, а также прилегающей лесополосы. В результате военным удалось занять новый район и укрепиться на этой территории.

«До противника метров 250, может быть, 300. В следующей посадке они стоят», — рассказал один из разведчиков группы.

10 октября военкор «Известий» Семен Еремин запечатлел работу батальона имени Архангела Михаила Народной милиции ДНР и отдельного танкового батальона на линии Лисичанск – Северск.

До этого, 15 сентября, бойцы «Вагнера» уничтожили украинских диверсантов в окрестностях населенных пунктов Покровское и Клиновое. Отмечается, что так была сорвана попытка устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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