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В Чехии сообщили о внеплановом отключении блока АЭС «Дукованы»

В Чехии внепланово отключили от энергосети второй блок АЭС «Дукованы»
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Фото: Global Look Press/Drahoslav Ramik
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Второй энергоблок АЭС «Дукованы» в Чехии внепланово отключили от сети. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

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Он отметил, что ранее в ходе осмотра энергетики зафиксировали нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем.

«Причиной отключения является неисправность главного запорного клапана. Продолжительность ремонтных работ будет определена после того, как блок остынет и будет проведен контроль указанного оборудования», — объяснил Бездек.

По данным пресс-службы, первый и четвертый блоки АЭС работают без перебоев, а на третьем организована плановая замена топлива.

Ранее, 5 октября, обозреватель журнала Foreign Policy допустил, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева из-за роста цен на энергоресурсы. Кроме того, по его словам, зимой эти страны рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью.

До этого, 31 августа, появилась информация о том, что порядка 18% чешских фирм вынуждены сокращать персонал из-за слишком больших расходов на энергообеспечение, и этот процент только увеличивается. Наибольшие проблемы возникают в энергоемких отраслях промышленности, таких как пекарни, плавильные производства и стекольные заводы. Самая сложная ситуация наблюдается в Карловых Варах и Злинском крае.

Между тем 26 августа министр юстиции Чехии Павел Блажек увидел угрозу политической системе в росте цен на энергию. По его мнению, с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. Политик допустил, что в случае ухудшения ситуации в республике могут повториться массовые протесты, которые привели в 1989 году к отстранению коммунистов от власти.

За день до этого стало известно, что чешские университеты могут перейти на дистанционное обучение в новом учебном году из-за резкого роста цен на электроэнергию. Общие расходы на электроэнергию в вузах республики могут возрасти в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В странах Европы на фоне антироссийских санкций наблюдается рекордная инфляция. Евросоюз снизил покупку российского газа и нефти, в итоге стоимость электричества резко выросла.

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