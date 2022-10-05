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Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева на фоне энергокризиса

FP: Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева из-за роста цен на энергоресурсы
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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
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Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева из-за роста цен на энергоресурсы. Об этом в среду, 5 октября, заявил обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг.

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Он подчеркнул, что зимой эти страны могут столкнуться с внутриполитической нестабильностью.

«Причиной станут дефицит запасов зимой и рост цен. Всё вышеперечисленное может существенно ослабить их поддержку Украины», — подчеркнул обозреватель.

Кроме того, по словам Гослинга, страны Восточной Европы еще более зависимы от поставок из России, чем страны Западной Европы. Так, в прошлом году на долю российского газа приходилось 55% от общего потребления в Чехии и 68% — в Словакии.

28 сентября премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что колоссальный рост цен на электроэнергию может «убить экономику» страны. По его словам, Брюссель должен выделить €5 млрд помощи из неиспользованных региональных фондов, чтобы снизить счета на энергию для бизнеса.

В конце августа газета Mladá fronta DNES сообщила, что если энергетический кризис, разразившийся в Европе, не будет разрешен, политическая система Чехии может оказаться под угрозой. В материале сказано, что в случае ухудшения ситуации в республике могут повториться массовые протесты, которые привели в 1989 году к отстранению коммунистов от власти.

Тогда же стало известно, что чешские университеты могут перейти на дистанционное обучение в новом учебном году из-за резкого роста цен на электроэнергию. Общие расходы на электроэнергию в вузах республики могут возрасти в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

При этом премьер Чехии Петр Фиала заявлял, что страна намерена продолжать оказывать военную помощь Украине, в том числе отправлять необходимое вооружение.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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