Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту военный спутник
Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела военный спутник «Космос-2560» на орбиту. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает Министерство обороны РФ.
«Космический аппарат «Космос-2560», запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что все бортовые системы исправны и функционируют в штатном режиме. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь.
Накануне МО сообщило об успешном старте ракеты с космодрома в Архангельской области.
Ранее, 17 июня, стало известно, что в ходе первого пуска легкой ракеты «Ангара-А1.2» с космодрома Восточный выведут в космос спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т».
До этого, 13 мая, появилась информация об отправке тяжелой ракеты-носителя «Ангара» из Центра им. М.В. Хруничева на космодром Плесецк для продолжения летно-конструкторских испытаний.
«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».