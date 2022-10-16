Реклама
Прямой эфир
Мир
Мирошник назвал Маска спонсором терроризма из-за Starlink на Украине
Мир
В Чехии сообщили о внеплановом отключении блока АЭС «Дукованы»
Мир
Итальянские аналитики сообщили об энергетическом шоке в Европе
Наука
Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту военный спутник
Мир
В Киеве заявили о стабилизации ситуации с электричеством
Мир
Итальянский политик обвинил Запад в причастности к атакам на СП
Мир
Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ в направлении Артемовска
Мир
В Италии прошли акции против политики властей в отношении Украины
Происшествия
Пять человек погибли в двух ДТП на одном участке дороги в Дагестане
Мир
Вашингтону посоветовали разорвать отношения с некоторыми союзниками
Наука
Ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с Плесецка
Происшествия
МО РФ сообщило о теракте на полигоне ЗВО в Белгородской области
Сюжет:

Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту военный спутник

0
Фото: vk.com/mil
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела военный спутник «Космос-2560» на орбиту. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает Министерство обороны РФ.

Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
Тяжелая ракета-носитель необходима российской и мировой космонавтике

«Космический аппарат «Космос-2560», запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что все бортовые системы исправны и функционируют в штатном режиме. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Накануне МО сообщило об успешном старте ракеты с космодрома в Архангельской области.

Ранее, 17 июня, стало известно, что в ходе первого пуска легкой ракеты «Ангара-А1.2» с космодрома Восточный выведут в космос спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т».

До этого, 13 мая, появилась информация об отправке тяжелой ракеты-носителя «Ангара» из Центра им. М.В. Хруничева на космодром Плесецк для продолжения летно-конструкторских испытаний.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022