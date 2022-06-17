Спутник «Аист-2Т» выведут на орбиту во время первого запуска «Ангары»
В ходе первого пуска легкой ракеты «Ангара А1.2» с космодрома Восточный выведут в космос спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т». Об этом в пятницу, 17 июня, написал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«Определена полезная нагрузка для первого пуска в декабре следующего года легкой ракеты-носителя «Ангара А.1.2» с нового стартового комплекса космодрома Восточный. Это будет космический аппарат «Аист-2Т». <…> Первый пуск «Ангары» состоится в ранее намеченные сроки — декабрь 2023 года», — заявил Рогозин.
4 мая генеральный директор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко анонсировал сборку первого летного образца кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для ракеты «Ангара» после 2025 года.
30 апреля Рогозин сообщил об успешном проведении испытаний ракеты «Ангара». Он также напомнил, что именно легкая «Ангара» первой взлетит с нового стартового комплекса космодрома Восточный в декабре 2023 года.
«Ангара» — семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки «Ангары» изготавливаются на омском ПО «Полет» (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос»).