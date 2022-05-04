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Изготовление разгонного блока для ракеты «Ангара» начнется после 2025 года

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Ракета "Ангара"
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Сборка первого летного образца кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для ракеты «Ангара» начнется после 2025 года. Об этом заявил 4 мая генеральный директор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

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«Учитывая производственные циклы, изготовление летного образца КВТК планируется начать после 2025 года», — заявил Варочко в интервью ТАСС.

Варочко также отметил, что контракт на КВТК уже заключен и сейчас разрабатывается конструкторская документация для него. В следующем году также будет запущено производство компонентов для стендовых изделий, чтобы к 2025 году максимально закончить экспериментальную часть программы производства КВТК.

«Первый пуск по тем планам, которые у нас сейчас есть, намечен на 2027 год», — резюмировал гендиректор.

30 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об успешном проведении испытаний ракеты «Ангара». Он также напомнил, что именно легкая «Ангара» первой взлетит с нового стартового комплекса космодрома Восточный в декабре 2023 года.

Ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах МО РФ стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 апреля.

25 апреля Дмитрий Рогозин отметил, что с космодрома Восточный откроется вторая очередь испытаний. Легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала пока единственный раз в июле 2014 года с космодрома Плесецк, уточнил он.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет лидерство в космической сфере. По его словам, в пользу этого говорят успехи, достигнутые страной в космонавтике за последние годы.

28 декабря 2021 года Минобороны РФ опубликовало видеозапись запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Сообщалось, что пуск прошел в штатном режиме.

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