Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о тяжелой ситуации для ВСУ в направлении Артемовска
Происшествия
Пять человек погибли в двух ДТП на одном участке дороги в Дагестане
Мир
В Вашингтоне раскритиковали слова главы Палестины о недоверии к США
Наука
Ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с Плесецка
Происшествия
МО РФ сообщило о теракте на полигоне ЗВО в Белгородской области
Мир
В ОАПЕК положительно оценили решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу
Мир
Экс-посол Украины в ФРГ предложил создать танковый альянс в Европе
Мир
Новый глава минфина Великобритании анонсировал повышение налогов
Мир
Во Франции планируют обучить 2 тыс. украинских военных
Мир
Восемь человек пострадали при пожаре в тюрьме в Тегеране
Мир
Маск заявил о готовности продолжить финансировать Starlink на Украине
Мир
В Турции указали на крах долларовой системы из-за антироссийских санкций
Сюжет:

Ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с Плесецка

0
Фото: vk.com/mil
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в Минобороны России.

Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
Тяжелая ракета-носитель необходима российской и мировой космонавтике

«В субботу в 22:55 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что в ходе первого пуска легкой ракеты «Ангара-А1.2» с космодрома Восточный выведут в космос спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т».

До этого, 13 мая, стало известно, что тяжелую ракету-носитель «Ангара» отправили из Центра им. М.В. Хруничева на космодром Плесецк, чтобы продолжить летно-конструкторские испытания.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022