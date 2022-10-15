Ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с Плесецка

Легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в Минобороны России.

«В субботу в 22:55 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что в ходе первого пуска легкой ракеты «Ангара-А1.2» с космодрома Восточный выведут в космос спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т».

До этого, 13 мая, стало известно, что тяжелую ракету-носитель «Ангара» отправили из Центра им. М.В. Хруничева на космодром Плесецк, чтобы продолжить летно-конструкторские испытания.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».