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Еще одну тяжелую «Ангару» отправили для испытаний на космодром Плесецк

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Фото: РИА Новости/Роскосмос
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Тяжелую ракету-носитель «Ангара» отправили из Центра имени М.В. Хруничева на космодром Плесецк в Архангельской области для продолжения летно-конструкторских испытаний. Об этом 13 мая сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Еще одна тяжелая «Ангара» ночью покинула ракетный завод и ушла на космодром для продолжения летно-конструкторских испытаний», — написал он в своем Telegram-канале.

На данный момент с космодрома Плесецк выпустили три раза тяжелую «Ангару».

4 мая генеральный директор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что сборка первого летного образца кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для ракеты «Ангара» начнется после 2025 года. Первый пуск при этом намечен на 2027 год, резюмировал он.

30 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об успешном проведении испытаний ракеты «Ангара». Он также напомнил, что именно легкая «Ангара» первой взлетит с нового стартового комплекса космодрома Восточный в декабре 2023 года.

Накануне сообщалось, что легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк.

25 апреля глава «Роскосмоса» отметил, что такая же ракета откроет испытания второй очереди космодрома Восточный. Легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала пока единственный раз в июле 2014 года с космодрома Плесецк.

О том, что в 2022 году планируется провести пуски не менее двух легких ракет класса «Ангара», Рогозин сообщил в январе.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки «Ангары» изготавливаются на омском ПО «Полет» (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос»). Если пуск легкой ракеты до этого состоялся лишь один раз, то пуски тяжелой «Ангары» проходили уже трижды — 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк.

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