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«Известия» показали кадры сбитых дронов-камикадзе под Мелитополем

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Кадры с дронами-камикадзе, которые поздно вечером 14 октября были сбиты над Мелитополем, есть в распоряжении «Известий». Украинские боевики запустили в сторону Мелитополя сразу три беспилотника.

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Как рассказали власти региона, один из дронов врезался в землю из-за ошибки оператора. Два других устройства сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на полуразрушенный сельскохозяйственный склад.

В последнее время вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять дроны-камикадзе чаще. Они направляют их на гражданские объекты и мирных жителей, что говорит о террористическом характере атак, отмечают российские военнослужащие.

«Большинство применяемых сегодня Украиной методов характерны не для армий, а для террористических образований», заявил «Известиям» военный с позывным Сапфир, имеющий опыт борьбы с террористами в Сирии.

14 октября сообщалось, что ВСУ предприняли неудачную попытку атаки дронами на окраине Мелитополя. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, жертв и пострадавших в результате нападения нет.

В тот же день председатель движения Рогов заявил о взрывах в Мелитополе.

До этого, 12 октября, администрация Мелитополя сообщила, что у главного входа на Рижский рынок в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Позже источник в правоохранительных органах сообщил об одном тяжелораненом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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