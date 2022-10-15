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Лукашенко назвал условие для завершения конфликта на Украине за неделю

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно решить за неделю, но при согласии Вашингтона и Лондона
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC заявил, что конфликт на Украине можно решить за неделю. Видео с фрагментами интервью публикует близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого» 15 октября.

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«Если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы <конфликт> на Украине прекратился, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», — сказал Лукашенко.

Глава республики подчеркнул, что в 2014 году в Минске были достигнуты договоренности об урегулировании кризиса на Украине. По его словам, если бы тогда Украина пошла на исполнение договора, сегодня бы она существовала в границах советского времени.

Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости остановить боевые действия на Украине, а потом разбираться, кто прав и виноват. По его словам, сейчас идет информационная война.

«Надо не разговаривать о том, как плохо, <...> надо остановить <боевые действия на Украине> и искать выходы из создавшегося положения. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди», — подчеркнул глава республики.

Также в интервью Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать. По его словам, на территории Украины против России сейчас воюет 50 государств. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на территории Украины.

В конце сентября Лукашенко также отмечал, что мира на Украине возможно достичь в течение нескольких дней при искреннем желании европейцев.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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