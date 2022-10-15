Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ сравнили стратегию поставок оружия ВСУ с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе
Мир
Пекин не исключил применения силы для решения вопроса с Тайванем
Мир
В Канаде призвали исключить Россию из МВФ и G20
Армия
Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ
Общество
Прокуратура предупредила о мошеннических письмах от имени ЦБ РФ
Мир
Экс-посол Украины в Германии Мельник уехал из Берлина
Мир
США возмутились задержкой экономической помощи Украине от Европы
Происшествия
Белгородский губернатор сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе
Мир
Вице-президент Болгарии высказалась против выступления Зеленского в парламенте
Общество
Хуснуллин заявил об окончании ремонтных работ на левой части Крымского моста
Мир
РФ указала Германии на неисполнение обязательств по обеспечению безопасности дипмиссий
Армия
Глава Севастополя сообщил о работе ПВО в тренировочном режиме

Вице-президент Болгарии высказалась против выступления Зеленского в парламенте

Вице-президент Болгарии Йотова высказалась против выступления президента Украины Зеленского в парламенте страны
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова высказалась против возможной речи президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании народного собрания (законодательного органа Болгарии) нового созыва. Об этом 14 октября сообщает агентство BTA.

Пока не НАТО: почему Украина не вступит в альянс в ближайшее время
И для чего Зеленский решил подать заявку на членство в военном блоке

По мнению Йотовой, выступление Зеленского в рамках первого заседания парламента Болгарии неуместно, «в то время как возглавляемая им страна переживает свои самые тяжелые времена».

Она также прокомментировала отказ болгарских депутатов пригласить на заседание российского посла Элеонору Митрофанову. Вице-президент указала, что некоторые политические партии ведут себя таким образом, как будто до сих пор участвуют в предвыборной гонке.

«В происходящем я почувствовала некий торг, игру с политическими вопросами, которая более присуща для предвыборной кампании», — отметила вице-президент.

До этого, 15 июня, украинский лидер в формате онлайн-выступления обратился к парламенту Чехии и призвал лидеров государств — членов Евросоюза (ЕС) ускорить процесс предоставления его стране статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, это было бы демонстрацией европейской солидарности.

Ранее, 23 мая, Зеленский выступил в онлайн-режиме на экономическом форуме в Давосе. Он призвал страны к участию в восстановлении Украины, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России.

В этот же день член палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол сообщил, что после выступления Зеленского в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал. В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой запечатлены сидящие делегаты из КНР в окружении аплодирующих людей. По его мнению, китайская делегация тем самым послала «четкий сигнал», что «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».

Кроме того, 19 мая французы возмутились выступлением Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах. Так, один из пользователей Сети подчеркнул, что Каннский фестиваль всегда олицетворял престиж Франции, но после этого выступления он пошатнулся.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022