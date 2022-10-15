Вице-президент Болгарии Илияна Йотова высказалась против возможной речи президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании народного собрания (законодательного органа Болгарии) нового созыва. Об этом 14 октября сообщает агентство BTA.

По мнению Йотовой, выступление Зеленского в рамках первого заседания парламента Болгарии неуместно, «в то время как возглавляемая им страна переживает свои самые тяжелые времена».

Она также прокомментировала отказ болгарских депутатов пригласить на заседание российского посла Элеонору Митрофанову. Вице-президент указала, что некоторые политические партии ведут себя таким образом, как будто до сих пор участвуют в предвыборной гонке.

«В происходящем я почувствовала некий торг, игру с политическими вопросами, которая более присуща для предвыборной кампании», — отметила вице-президент.

До этого, 15 июня, украинский лидер в формате онлайн-выступления обратился к парламенту Чехии и призвал лидеров государств — членов Евросоюза (ЕС) ускорить процесс предоставления его стране статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, это было бы демонстрацией европейской солидарности.

Ранее, 23 мая, Зеленский выступил в онлайн-режиме на экономическом форуме в Давосе. Он призвал страны к участию в восстановлении Украины, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России.

В этот же день член палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол сообщил, что после выступления Зеленского в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал. В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой запечатлены сидящие делегаты из КНР в окружении аплодирующих людей. По его мнению, китайская делегация тем самым послала «четкий сигнал», что «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».

Кроме того, 19 мая французы возмутились выступлением Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах. Так, один из пользователей Сети подчеркнул, что Каннский фестиваль всегда олицетворял престиж Франции, но после этого выступления он пошатнулся.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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