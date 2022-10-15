Лукашенко рассказал, что спорил и ссорился с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому каналу NBC рассказал о своих отношениях с российским президентом Владимиром Путиным, назвав его близким другом и надежным партнером. Видео с фрагментами интервью публикует близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в последнее время его отношения с Путиным только укрепились и они абсолютно доверяют друг другу.

«Это не то, что вы думаете на Западе и в США. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек. Как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек», — сказал белорусский лидер на просьбу журналиста описать нынешнее состояние Путина.

5 мая Лукашенко назвал российского лидера своим «старшим братом». Он выразил сомнения в том, что у Путина есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с президентом Белоруссии.

По словам Лукашенко, он общается с Путиным достойно, без наглости и хамства и при этом может говорить ему обо всем напрямую.

В апреле в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с Лукашенко Путин заявил, Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо, и это отношение не изменилось.